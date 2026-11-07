Escultura de Pablo Atchugarry acompañará la vigilia de oración del papa León XIV en el Centenario

La escultura "La paloma de la paz" de Pablo Atchugarry acompañará la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario, un evento multitudinario que se llevará a cabo este sábado 7 en el marco de su histórica visita a Uruguay.



El propio artista compartió su entusiasmo en las redes sociales, destacando que se trata de "una obra que lleva un mensaje sencillo y profundo: la esperanza de un mundo de paz".



“Porque el arte también es una forma de sembrar esperanza”, concluyó Atchugarry en su publicación.



Una versión de esta misma escultura fue obsequiada formalmente al pontífice por una delegación uruguaya en el Vaticano en octubre de 2025, quedando instalada en uno de sus patios internos.



La vigilia de oración en el Estadio Centenario abrirá sus puertas a las 15:00 horas para iniciar las presentaciones artísticas previas. El encuentro contará con la participación de diversos coros y bandas musicales que amenizarán la espera antes de la llegada del pontífice.



Los accesos al público se cerrarán a las 18:00 horas, dando paso al comienzo formal de la oración a las 19:00 horas. Esta celebración central incluirá una reflexión del papa, la liturgia de la Palabra y un espacio de prolongada adoración eucarística, estimando su cierre en torno a las 20:30 horas.







Foto: papa León XIV con escultura La paloma de la paz en el Vaticano / IG Museo Atchugarry

Firma editorial: Redacción FM GENTE