León XIV reunió a miles de fieles en Paysandú y en su discurso se refirió al mate como un símbolo de encuentro

El papa León XIV celebró este sábado 7 de noviembre una misa ante miles de personas que se congregaron en el Parque París Londres de Paysandú.



Durante la ceremonia, el pontífice transmitió un mensaje centrado en la solidaridad, la convivencia y la importancia de construir vínculos entre las personas.



Durante su homilía, León XIV utilizó tres elementos característicos de la región para transmitir su mensaje: el puente internacional General Artigas, los palmares y el mate.



Al referirse al puente que conecta Paysandú con la ciudad argentina de Colón, destacó su importancia como símbolo de comunicación, intercambio y acercamiento entre comunidades.



A partir de esa imagen, convocó a los presentes a promover el diálogo y fortalecer los vínculos humanos.



También mencionó los palmares como ejemplo de comunidad, al señalar que las palmeras crecen agrupadas y comparten un mismo entorno, una característica que relacionó con la unión y el acompañamiento dentro de la Iglesia.



El mate ocupó otro lugar destacado en su discurso. El pontífice lo presentó como una expresión de amistad, hospitalidad y encuentro, resaltando su importancia en las costumbres de los países sudamericanos.



En otro tramo de la ceremonia recordó al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, y destacó su labor religiosa y humanitaria.



En particular, hizo referencia a su presencia durante la defensa de Paysandú en 1864, cuando brindó asistencia a refugiados y heridos de ambos bandos.



El obispo de Paysandú, monseñor Arturo Fajardo, agradeció al papa León XIV por su visita y por compartir la celebración religiosa con los fieles que se acercaron hasta la capital sanducera.



Sobre el final, León XIV alentó a los presentes a continuar con la misión evangelizadora, acompañar a quienes atraviesan dificultades y mantener una comunidad comprometida con los más necesitados.



La misa formó parte de la visita apostólica del papa a Uruguay, que comenzó el viernes 6 de noviembre en Montevideo y constituye el regreso de un pontífice al país después de 38 años.



Foto:

Estefanía Leal/El País.

Firma editorial: Redacción FM GENTE