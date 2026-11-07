“Si, Uruguay, ya vimos que sos ateo. No exageres”: los particulares tuits sobre la visita del papa al país

La histórica llegada del papa León XIV a Uruguay este viernes 6 de noviembre, en lo que representa su primer viaje apostólico a América Latina, no solo dejó postales institucionales, sino que también desató una ola de humor, ironía y comentarios virales en la red social X.



A diferencia de los multitudinarios y estrictos operativos de seguridad que suelen acompañar las giras papales, la recepción en Montevideo se caracterizó por su sobriedad.



Sin grandes vallas de contención, los fieles y curiosos que se acercaron pudieron ver al Sumo Pontífice a escasos metros de distancia, una cercanía que los usuarios de internet no tardaron en asociar con la tradicional laicidad y el estilo de vida uruguayo.



Los internautas, sobre todo extranjeros, publicaron mensajes del tipo: “Si, Uruguay, ya vimos que sos ateo. No exageres”.



Otro comentaba: “En pleno Punta del este fuera de temporada he visto más gente convocada para la liberación de dos lobos de mar”.



“Increíble Uruguay, pasa el papa y ellos siguen corriendo, andando en bici, caminando. Son geniales”, expresaba otro usuario.



“En Uruguay pasa la gente en ojotas para la playa y le choca los 5 al Papa”, bromeó otro de los internautas.





Foto de portada enviada a FM GENTE

Fotos de galería: capturas de red social X

Firma editorial: Redacción FM GENTE