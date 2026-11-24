Sobre la hora 11.00 del pasado domingo 22 de noviembre un llamado al 9-1-1 alertó a la Policía sobre un hurto en proceso en una clínica odontológica ubicada sobre bulevar General José Gervasio Artigas.



En forma inmediata concurrió personal policial del Grupo de Reserva Táctica que se encontraba en la zona, constatando que varios equipos de aire acondicionado estaban rotos por lo cual iniciaron una recorrida por las inmediaciones.



Cerca del lugar, interceptaron a dos hombres que caminaban empujando un carro de supermercado, en el que llevaban caños de cobre y herramientas, siendo uno de ellos Juan Ramón Alpuy Pereira das Neves, de 41 años.



Poseedor de múltiples antecedentes y caratulado como un individuo violento, fue conducido a dependencias policiales para luego declarar en Fiscalía, donde se dispuso la puesta en libertad del otro detenido.



En el Juzgado Penal de 11° turno, Juan Alpuy fue formalizado y posteriormente condenado como autor de un delito de hurto, siendo penado -a pesar de sus antecedentes- con 7 meses de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE