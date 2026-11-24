La Junta Departamental de Maldonado tendrá a consideración este martes 24 de noviembre un proyecto de decreto que busca regular la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal en el departamento.La propuesta fue presentada por el edil del Partido Nacional Ignacio Méndez y, durante su tratamiento, recibió aportes del Departamento de Movilidad y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Intendencia.Como informó FM GENTE cuando se presentó la iniciativa, el objetivo es establecer condiciones de circulación y seguridad ante el crecimiento del uso de estos medios de transporte.El texto que llegará al plenario contempla límites de velocidad, uso obligatorio de casco y elementos reflectivos, seguro de responsabilidad civil y la creación de un registro departamental gratuito. También establece disposiciones para las empresas de alquiler y prevé sanciones por incumplimientos.Méndez sostuvo que la propuesta busca “modernizar nuestra normativa, ordenar la movilidad y brindar mayor seguridad a todos los ciudadanos”.Tras el análisis en comisiones y las consultas al Ejecutivo departamental, los ediles deberán resolver este martes si aprueban el proyecto.