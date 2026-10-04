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Hurto, maldonado, detenido
Policiales y Judiciales
14:30

Intentó robar caños de un aire acondicionado, lo encontraron en el techo y terminó condenado a prisión

El hombre fue detenido durante la madrugada del sábado en una vivienda de calle San Carlos, en Maldonado. Tenía los caños denunciados como hurtados dentro de una mochila.

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Durante la madrugada del sábado 3, la Policía recibió un llamado al Servicio de Emergencia 9-1-1 por un hurto en proceso en una vivienda ubicada en calle San Carlos, en la ciudad de Maldonado.

Personal policial concurrió al lugar y encontró en el techo de la vivienda a un hombre, identificado como Pedro Augusto Rodríguez Rodríguez, de 31 años y con antecedentes penales.

Al momento de ser identificado, llevaba dentro de una mochila los caños pertenecientes al equipo de aire acondicionado que habían sido denunciados como hurtados.

El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial. La Fiscalía Letrada de 3.º Turno dispuso distintas actuaciones y su posterior conducción para la indagatoria.

Finalizada la instancia judicial, el Juzgado Letrado de 4.º Turno lo condenó como autor de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa a seis meses de prisión.
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