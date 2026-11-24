Una madre se comunicó con FM GENTE para denunciar un episodio de violencia que tuvo lugar en la tarde de ayer lunes 23 de noviembre en la Escuela Técnica de Maldonado.



Según relató, su hijo fue atado con precintos por tres compañeros dentro del salón de clases, mientras el docente que se encontraba presente no intervino para impedir la agresión.



La situación motivó la presencia policial en el centro educativo, ubicado sobre calle 18 de Julio, próximo a las 15:46 horas. Allí, las autoridades de la institución confirmaron el incidente e informaron que los presuntos responsables habían sido suspendidos.



El joven presentó erosiones en las muñecas y concurrió a un centro asistencial.



“Un poco adolorido y angustiado”, manifestó la madre al ser consultada sobre el estado de su hijo.



La mujer radicó la denuncia correspondiente y decidió hacer público lo sucedido, al entender que este tipo de situaciones no pueden naturalizarse dentro de un centro educativo.



La Policía continúa trabajando en el caso.

Firma editorial: Redacción FM GENTE