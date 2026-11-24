El 29 de septiembre un hombre se había presentado en la seccional 1ª denunciando el hurto de su moto que estaba en el patio de su casa, en el barrio Altos de la Laguna de Maldonado.



La moto ingresó al sistema como requerida y la denuncia derivada a Investigaciones de la Zona Operacional 2, que se hizo cargo de todas las actuaciones posteriores, aunque no logró dar con el vehículo y quien lo había hurtado.



Recién el pasado domingo, efectivos de la Guardia Republicana que realizaban tareas de patrullaje por avenida Alvariza de San Carlos, intervinieron al piloto de una moto que circulaba sin chapa matrícula.



Al chequear el número de motor del birrodado, “saltó” que estaba requerido por hurto por lo cual el conductor, un hombre de 32 años poseedor de antecedentes, fue detenido y llevado a dependencias policiales.



Trasladado posteriormente a Maldonado y luego de declarar en la Fiscalía de 5° turno, el sujeto fue conducido ante la Justicia, donde lo formalizaron como presunto autor de un delito de receptación.



Como medida cautelar en tanto se completa la investigación, debió fijar domicilio, y tendrá que presentarse una vez por semana en la dependencia más próxima al mismo, durante 90 días.

Firma editorial: Redacción FM GENTE