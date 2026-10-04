San Carlos venció a Racing de Durazno y avanzó en la Copa Uruguay

Con esta victoria, San Carlos aseguró su lugar en la siguiente instancia de la competencia, donde se medirá ante un representante del fútbol profesional.
El conjunto de San Carlos dio así un nuevo paso en su recorrido por la Copa Uruguay
Deportivo Maldonado consiguió una importante victoria en Montevideo al derrotar 2-1 a Cerro por la Copa AUF Uruguay. El encuentro se disputó en la noche de este...
La verde peninsular se impuso en el estadio de San Carlos y disputará la máxima división de la Copa OFI.
Los equipos de Liga Mayor de Maldonado ya conocen cuándo comenzarán su participación en una nueva edición de la Copa Uruguay.
El encuentro se disputó en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa.
El presidente del órgano rector del fútbol de Maldonado Darwin Correa manifestó en FM GENTE que el balance de gestión es positivo. “Dejamos una liga sustentable...
Empresarios brasileños del Stehling Racing Team presentaron una propuesta para construir un autódromo con los estándares de la Fórmula 1 en el departamento. El...