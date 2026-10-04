San Carlos venció a Racing de Durazno y avanzó en la Copa Uruguay

El único gol del partido llegó a los 40 minutos, cuando Agustín Vidal apareció para marcar el tanto que terminó siendo decisivo para el conjunto carolino.



Con esta victoria, San Carlos aseguró su lugar en la siguiente instancia de la competencia, donde se medirá ante un representante del fútbol profesional.



El conjunto de San Carlos dio así un nuevo paso en su recorrido por la Copa Uruguay

Volver atrás