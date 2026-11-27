Más allá de su propuesta artística, la 13ª edición del festival llega con una importante novedad de carácter social e inclusivo: la organización donará una guitarra al centro penitenciario Las Rosas. A esta iniciativa se suma el dictado de clases de música destinadas a cinco personas privadas de libertad - dos mujeres y tres hombres -, las cuales estarán a cargo del profesor Gastón Velázquez, docente de la Escuela Departamental de Música de Maldonado.
Cronograma de actividades (todas gratuitas)
Viernes 27 de noviembre | 19:30 hs
• Actividad: Concierto 2
• Lugar: Auditorio de APROTUR (Destino Piriápolis) – Rambla de los Argentinos, Piriápolis.
• Programa:
o Dúo Laín-Specker (Uruguay) – Flauta y guitarra (música clásica).
o Cuarteto "HERA" (Portugal) – Cuarteto de guitarras (música internacional).
o Dúo Martín-Verdugo (España) – Guitarra y castañuelas (música española).
o Cuarteto "ORISHAS" (México) – Cuarteto de guitarras (música mexicana).
Sábado 28 de noviembre | 10:00 hs y 11:00 hs
• Actividad: Presentaciones de libros
• Lugar: Museo Colección Nicolás García Uriburu – 25 de Mayo y 18 de Julio, Maldonado.
• Programa:
o 10:00 hs: Oscar Redon Cabrera presenta Telémaco Morales | Música criolla para guitarra, Vol. I.
o 11:00 hs: Mauro Marasco y Gabriel Angelo presentan Diego Legrand | Obras para guitarra - Volúmenes I y II.
Sábado 28 de noviembre | 19:30 hs
• Actividad: Concierto 3
• Lugar: Museo Ralli – Calle Los Arrayanes s/n, barrio Beverly Hills, Punta del Este.
• Programa:
o Gervasio Sánchez (Argentina) – Guitarra (música rioplatense).
o Cuarteto "HERA" (Portugal) – Cuarteto de guitarras (música internacional).
o Dúo Martín-Verdugo (España) – Guitarra y castañuelas (música española).
o Cuarteto "ORISHAS" (México) – Cuarteto de guitarras (música mexicana).
Domingo 29 de noviembre | 19:30 hs
• Actividad: Concierto 4
• Lugar: Museo Regional Carolino – Carlos Reyles 625, San Carlos.
• Programa:
o Gervasio Sánchez (Argentina) – Guitarra (música rioplatense).
o Cuarteto "HERA" (Portugal) – Cuarteto de guitarras (música internacional).
o Dúo Martín-Verdugo (España) – Guitarra y castañuelas (música española).
o Cuarteto "ORISHAS" (México) – Cuarteto de guitarras (música mexicana).
El FIGM nació en Maldonado en el año 2011 gracias a una iniciativa conjunta del guitarrista Ricardo Barceló y la Dirección General de Cultura de Maldonado con la finalidad de promover el interés por la guitarra clásica.