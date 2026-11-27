Hasta el domingo 29 de noviembre se lleva a cabo una nueva edición del Festival Internacional de Guitarra de Maldonado (FIGM), que este año reúne a intérpretes de Uruguay, Argentina, España, Portugal y México en diversos escenarios del departamento.



Más allá de su propuesta artística, la 13ª edición del festival llega con una importante novedad de carácter social e inclusivo: la organización donará una guitarra al centro penitenciario Las Rosas. A esta iniciativa se suma el dictado de clases de música destinadas a cinco personas privadas de libertad - dos mujeres y tres hombres -, las cuales estarán a cargo del profesor Gastón Velázquez, docente de la Escuela Departamental de Música de Maldonado.



Cronograma de actividades (todas gratuitas)



Viernes 27 de noviembre | 19:30 hs



• Actividad: Concierto 2



• Lugar: Auditorio de APROTUR (Destino Piriápolis) – Rambla de los Argentinos, Piriápolis.



• Programa:



o Dúo Laín-Specker (Uruguay) – Flauta y guitarra (música clásica).



o Cuarteto "HERA" (Portugal) – Cuarteto de guitarras (música internacional).



o Dúo Martín-Verdugo (España) – Guitarra y castañuelas (música española).



o Cuarteto "ORISHAS" (México) – Cuarteto de guitarras (música mexicana).



Sábado 28 de noviembre | 10:00 hs y 11:00 hs



• Actividad: Presentaciones de libros



• Lugar: Museo Colección Nicolás García Uriburu – 25 de Mayo y 18 de Julio, Maldonado.



• Programa:



o 10:00 hs: Oscar Redon Cabrera presenta Telémaco Morales | Música criolla para guitarra, Vol. I.



o 11:00 hs: Mauro Marasco y Gabriel Angelo presentan Diego Legrand | Obras para guitarra - Volúmenes I y II.



Sábado 28 de noviembre | 19:30 hs



• Actividad: Concierto 3



• Lugar: Museo Ralli – Calle Los Arrayanes s/n, barrio Beverly Hills, Punta del Este.



• Programa:



o Gervasio Sánchez (Argentina) – Guitarra (música rioplatense).



o Cuarteto "HERA" (Portugal) – Cuarteto de guitarras (música internacional).



o Dúo Martín-Verdugo (España) – Guitarra y castañuelas (música española).



o Cuarteto "ORISHAS" (México) – Cuarteto de guitarras (música mexicana).



Domingo 29 de noviembre | 19:30 hs



• Actividad: Concierto 4



• Lugar: Museo Regional Carolino – Carlos Reyles 625, San Carlos.



• Programa:



o Gervasio Sánchez (Argentina) – Guitarra (música rioplatense).



o Cuarteto "HERA" (Portugal) – Cuarteto de guitarras (música internacional).



o Dúo Martín-Verdugo (España) – Guitarra y castañuelas (música española).



o Cuarteto "ORISHAS" (México) – Cuarteto de guitarras (música mexicana).



El FIGM nació en Maldonado en el año 2011 gracias a una iniciativa conjunta del guitarrista Ricardo Barceló y la Dirección General de Cultura de Maldonado con la finalidad de promover el interés por la guitarra clásica.

Firma editorial: Redacción FM GENTE