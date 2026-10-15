Casaretto pidió explicaciones a Antel por cortes de telefonía e Internet en el norte de Maldonado

El diputado por Maldonado Federico Casaretto presentó este miércoles 14 de octubre un pedido de informes ante la interrupción de los servicios de telefonía e Internet en la zona de Los Talas, al norte del departamento, y sus alrededores, incluidas las áreas limítrofes con Rocha.



La solicitud, dirigida al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a Antel, busca determinar las causas del problema, las medidas adoptadas para solucionarlo y el plazo estimado para normalizar los servicios.



Casaretto pidió que el ente informe si tiene conocimiento de las interrupciones de telefonía fija, telefonía móvil e Internet, desde qué fecha se registran y cuántos reclamos de usuarios ha recibido.



El planteo también apunta a conocer las condiciones de conectividad de esa zona del departamento. Para ello, el legislador solicitó detalles sobre la infraestructura disponible, incluidas las radiobases, la tecnología de la red móvil y el tendido de fibra óptica o cobre, así como su cobertura efectiva.



Además, consultó si durante los últimos dos años se registraron cortes o deficiencias frecuentes de señal y, en caso afirmativo, cuál fue su cantidad, duración y causas. También pidió saber si Antel cuenta con un relevamiento de las áreas sin cobertura o con cobertura deficiente.



Finalmente, Casaretto solicitó que, si las dificultades responden a una infraestructura insuficiente, se informe si existen planes de inversión para mejorar el servicio. En ese caso, requirió precisar las obras previstas, su ubicación, el monto estimado y los plazos de ejecución.



El pedido procura obtener respuestas tanto sobre la interrupción de los servicios como sobre las medidas previstas para mejorar la conectividad en esta zona del norte de Maldonado.

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