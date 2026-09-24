Caso Pepa Almendra: rechazaron el pedido de exhumación y la defensa apeló la decisión

Este jueves se realizó una audiencia judicial por el caso de Pepa Almendra Vergara, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 28 de julio en la parada 5 de Punta del Este.



Durante la instancia, el representante legal de la familia, Rafael Silva, solicitó que se realizara una exhumación del cuerpo para llevar adelante una nueva autopsia y otros estudios forenses.



La solicitud buscaba incorporar nuevas pruebas para avanzar en el esclarecimiento de la muerte de la joven, luego de que la investigación policial concluyera que se trató de un suicidio.



Sin embargo, durante la audiencia no se hizo lugar al pedido de la familia.



La representación legal de la familia apeló la decisión y ahora deberá aguardarse el resultado de esa instancia para determinar si finalmente se autoriza la medida solicitada.



El pedido de exhumación se basaba en cuestionamientos al informe forense realizado hasta el momento. La familia sostiene que existen estudios y análisis que no fueron realizados y que, a su entender, son necesarios para determinar con mayor certeza la causa de la muerte.

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