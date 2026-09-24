Caso Pepa Almendra: solicitan exhumación del cuerpo en audiencia judicial

Este jueves se desarrolla una audiencia pública por el caso de Pepa Almendra Vergara, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 28 de julio en la parada 5 de Punta del Este.



El representante legal de la familia de la joven, Dr. Rafael Silva, solicitará en la instancia judicial el diligenciamiento de prueba anticipada. Con esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de la muerte, a pesar de que la Policía había cerrado el caso como suicidio.



La medida que se solicitará es la exhumación del cuerpo para realizar una nueva autopsia y estudios forenses complementarios.



Según los argumentos del abogado de la familia, el informe forense actual “presenta omisiones relevantes”. Sostiene que existen diversos análisis y exámenes periciales que nunca se llevaron a cabo, los cuales resultan indispensables para el debido esclarecimiento de los hechos y para determinar con un mejor grado de certeza la verdadera causa del fallecimiento.

Volver atrás