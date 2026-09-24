Jubilados y pensionistas ya pueden solicitar la exoneración de la Contribución Inmobiliaria

Los jubilados y pensionistas pueden gestionar la exoneración de la Contribución Inmobiliaria al amparo del Decreto Departamental 4036/2021, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.



Para acceder al beneficio se debe completar el formulario electrónico y adjuntar la documentación solicitada: cédula de identidad, título de propiedad, último recibo de jubilación o pensión y una constancia de domicilio, como recibo de UTE, OSE o Antel.



El inmueble urbano o suburbano debe ser la única propiedad del solicitante y estar habitado de forma permanente por su dueño y familiares de primer grado.



Según el monto del impuesto, el beneficio puede ser total o parcial. Para una Contribución Inmobiliaria de hasta $4.616, la exoneración es del 100%, mientras que para montos de hasta $9.232, alcanza el 50%.



El beneficio debe gestionarse nuevamente cada año.

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