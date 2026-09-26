De una chilena a una palomita: Peñarol encontró dos golazos para ganarle a Boston River sobre la hora

Peñarol tuvo que esperar hasta el final para quedarse con un partido que se le había complicado, pero terminó celebrando gracias a dos goles.



El primero llegó a los 10 minutos. Tras un córner, la pelota quedó suelta dentro del área y Lucas Ferreira apareció para ensayar una chilena que terminó contra el segundo palo de Bruno Antúnez.



Boston River no se cayó y encontró el empate apenas comenzado el segundo tiempo. A los 50 minutos, Francisco Bonfiglio anticipó a Maximiliano Olivera y conectó de cabeza un centro de Fredy Martínez para poner el 1-1.



Peñarol tuvo el segundo en los pies de Matías Arezo, pero su remate terminó contra el palo. Boston River también tuvo su oportunidad para ganarlo, pero no logró aprovecharla.



Y cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Abel Hernández.



A los 90+2 minutos, Lucas Hernández ejecutó un córner y la pelota encontró a la “Joya”, que se lanzó en palomita para conectar un cabezazo y marcar el 2-1 definitivo.

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