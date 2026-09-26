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Peñarol, Boston River, Centenario
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20:55

De una chilena a una palomita: Peñarol encontró dos golazos para ganarle a Boston River sobre la hora

El Carbonero venció 2-1 a Boston River en el Centenario. Lucas Ferreira abrió el partido con una espectacular chilena y, cuando el empate parecía sellado, Abel Hernández apareció en los descuentos con un cabezazo de palomita para darle los tres puntos.

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Peñarol tuvo que esperar hasta el final para quedarse con un partido que se le había complicado, pero terminó celebrando gracias a dos goles.

El primero llegó a los 10 minutos. Tras un córner, la pelota quedó suelta dentro del área y Lucas Ferreira apareció para ensayar una chilena que terminó contra el segundo palo de Bruno Antúnez.

Boston River no se cayó y encontró el empate apenas comenzado el segundo tiempo. A los 50 minutos, Francisco Bonfiglio anticipó a Maximiliano Olivera y conectó de cabeza un centro de Fredy Martínez para poner el 1-1.

Peñarol tuvo el segundo en los pies de Matías Arezo, pero su remate terminó contra el palo. Boston River también tuvo su oportunidad para ganarlo, pero no logró aprovecharla.

Y cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Abel Hernández.

A los 90+2 minutos, Lucas Hernández ejecutó un córner y la pelota encontró a la “Joya”, que se lanzó en palomita para conectar un cabezazo y marcar el 2-1 definitivo.
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