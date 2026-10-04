Choque en Ruta 39 involucró a tres vehículos: motociclista se retiró antes de la llegada de la Policía

Un siniestro de tránsito se registró este domingo sobre las 14:22 en Ruta 39, frente a Canteras de Marelli.



Según información aportada por fuentes policiales a FM GENTE, un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 alertó sobre el hecho. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la participación de dos automóviles.



Uno de los vehículos era conducido por un hombre de 19 años, quien fue asistido por personal médico y dado de alta en el lugar. Su acompañante, una mujer, resultó ilesa.



El segundo automóvil era conducido por un hombre de 46 años, quien también fue asistido por personal médico y dado de alta en el lugar.



Además, se informó que una motocicleta también participó en el siniestro, pero su conductor se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.





(Foto: Cuenta Instagram @periodista_kevinrodriguez)

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