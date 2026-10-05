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Siniestro, multiple,lesionados
Tránsito y Transporte
21:40

Siniestro de tránsito involucró a cuatro vehículos en Maldonado

Un siniestro de tránsito entre cuatro vehículos se registró en la tarde de este lunes 5 de octubre en la intersección de Albatros y avenida Lussich, en Maldonado. Un hombre fue trasladado a un centro de salud y un niño de un año recibió asistencia médica en el lugar.

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Según informó Jefatura de Policía a FM GENTE, el conductor de un automóvil Victory sufrió un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento y fue derivado consciente a un centro de salud.

El niño viajaba como acompañante en una Fiat Strada conducida por su madre, de 38 años, quien resultó ilesa. El pequeño fue asistido por un traumatismo leve y recibió el alta en el lugar.

También estuvieron involucrados un automóvil BYD, conducido por un hombre de 21 años, y un Opel Crossland, conducido por un hombre de 36 años. Ambos resultaron ilesos.

Tras el aviso al servicio de emergencias 9-1-1, concurrieron al lugar efectivos policiales, personal de Tránsito y unidades de emergencia médica.

Se investigan las circunstancias del siniestro.

Fotos y video: #LaGenteReporta 094 054 756
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