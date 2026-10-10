Cierre de calle 28 por parte de empresa constructora genera molestia en vecinos en Punta del Este

En la oportunidad los vecinos manifestaron a FM GENTE que seguramente no tuvieran autorización para el corte de la calle en virtud que los propietarios de apartamentos en los edificios circundantes, entre ellos, un hotel, no fueron notificados de la situación ni tampoco se observaron inspectores, que habitualmente, cuando sucede una acción de esta naturaleza, son quienes ordenan el tránsito en el área afectada.



En este caso no ocurrió, generando la molestia de los vecinos cuando en la mañana de este sábado fueron a salir con sus vehículos de las cocheras de los edificios y se encontraron con la imposibilidad de poder hacerlo.



Uno de los vecinos informó a FM GENTE que recién sobre las 13 horas apareció un inspector municipal quien dijo que estaba averiguando si tenían o no autorización para el mencionado corte del tránsito. Un habitante de la zona dijo "la empresa hace lo que quiere, donde dos por tres cierra la calle no se si con permiso o sin permiso pero lo cierto es que no avisan a los residentes que después no pueden movilizar sus rodados".



En esa intersección se construye un complejo habitación frente a la playa de El Emir.

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