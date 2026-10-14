Intendencia suspendió obra en Punta del Este tras cierre de calle sin autorización e instalación de contenedores sobre la vía pública

La situación comenzó a generar malestar el pasado sábado, cuando la empresa constructora procedió al cierre de la calle 28 sin contar con la correspondiente autorización municipal, lo que provocó reclamos de residentes de la zona.



Sin embargo, el conflicto se profundizó en las últimas horas, cuando la empresa instaló un obrador compuesto por varios contenedores, ocupando las veredas y aproximadamente la mitad de la calzada de la calle 28.



Esta nueva intervención redujo considerablemente el espacio disponible para la circulación de vehículos y peatones, aumentando la preocupación de los vecinos por las dificultades de tránsito y las condiciones de seguridad en el lugar.



Ante la reiteración de las denuncias, la Intendencia de Maldonado resolvió disponer la suspensión momentánea de los trabajos, mientras se procura regularizar la situación generada por la ocupación de la vía pública. según indicaron fuentes comunales como del municipio de Punta del Este.



El episodio vuelve a poner sobre la mesa los controles sobre las obras privadas que se ejecutan en Punta del Este, particularmente en sectores donde las construcciones de gran porte requieren la utilización de espacios públicos para la instalación de obradores y el movimiento de materiales.



Por el momento, no se ha informado cuándo podrán retomarse los trabajos ni qué medidas deberá adoptar la empresa constructora para adecuarse a las disposiciones municipales.



EN EL LUGAR SE CONSTRUYE COSTOSO EDIFICIO



En ese predio se levantará el edificio Sofía del Mar de 5 pisos con frente a la tradicional playa El Emir. Sus apartamentos en el lugar se venden a más de un millón de dólares. Ese histórico enclave perteneció a una histórica familia Argentina y fue comercializado años atrás.











(Fotos: Enviadas a FM GENTE)

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