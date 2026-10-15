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10:27

Empresa constructora retiró contenedores y liberó la calle 28 luego de que la Intendencia suspendiera las obras

En un intenso despliegue nocturno la constructora del exclusivo edificio Sofía del Mar retiró la totalidad de las estructuras que ocupaban la vía pública frente a la playa El Emir.

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Durante la madrugada de este jueves removieron los contenedores y la infraestructura provisional de la obra que se estaba desarrollando sobre la calle 28 de Punta del Este.

La medida llegó horas después de que la Intendencia de Maldonado suspendiera temporalmente las obras tras reiteradas denuncias de los residentes.

El despliegue que estaba realizando la constructora reducía al mínimo el espacio de circulación e inclusive habían llegado a cerrar la calle sin contar con la autorización municipal correspondiente.

El operativo nocturno incluyó el uso de maquinaria pesada, camiones y grúas de gran porte, y la calle 28 volvió a lucir totalmente despejada.

La constructora está levantando el edificio Sofía del Mar cuyos apartamentos se venden a más de un millón de dólares.
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