Condenaron a una empleada doméstica denunciada por su exempleadora por robo valuado en 5.500 dólares

El caso se remonta al año pasado, cuando una mujer denunció ante la Seccional Décima de Punta del Este haber sido víctima de continuados robos por parte de una exempleada doméstica.



Según la denunciante, la empleada concurría a su casa - un apartamento ubicado en un edificio sobre Rambla Brava – y robaba vestimenta de forma gradual con el fin de no levantar sospechas. Lo hurtado fue valuado en 5.500 dólares, informó Jefatura a FM GENTE.



La Fiscalía Letrada de 4° Turno y policías de esa seccional asumieron la investigación del caso y, tras casi un año de radicada la denuncia - en agosto de 2025 -, la mujer de 59 años fue citada a comparecer ante la Justicia.



Finalmente, este viernes 9 de octubre, S.B.R.B. fue condenada como autora de reiterados delitos de hurto, a la pena de ocho meses de régimen de libertad a prueba.



Como parte de las condiciones impuestas, tiene prohibido comunicarse o acercarse a la víctima o a su domicilio, debe prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

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