Condenaron a una empleada doméstica denunciada por su exempleadora por robo valuado en 5.500 dólares

Según la denunciante, la empleada concurría a su casa - un apartamento ubicado en un edificio sobre Rambla Brava – y robaba vestimenta de forma gradual con el fin de no levantar sospechas. Lo hurtado fue valuado en 5.500 dólares, informó Jefatura a FM GENTE.
La Fiscalía Letrada de 4° Turno y policías de esa seccional asumieron la investigación del caso y, tras casi un año de radicada la denuncia - en agosto de 2025 -, la mujer de 59 años fue citada a comparecer ante la Justicia.
Finalmente, este viernes 9 de octubre, S.B.R.B. fue condenada como autora de reiterados delitos de hurto, a la pena de ocho meses de régimen de libertad a prueba.
Como parte de las condiciones impuestas, tiene prohibido comunicarse o acercarse a la víctima o a su domicilio, debe prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).