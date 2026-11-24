Willy Ihlenfeld analizó los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en las que Lorena Roqueta resultó electa como representante de los trabajadores, en una votación que dejó atrás a la candidatura vinculada al PIT-CNT.



“El PIT-CNT pensaba que tenía la vaca atada, que la gente por inercia los iba a votar”, afirmó el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE.



En ese sentido, consideró que el movimiento sindical se concentró más en asuntos nacionales y políticos que en atender las necesidades de los trabajadores que aportan mensualmente al organismo y necesitan respuestas del BPS.



También cuestionó las dificultades que enfrentan los usuarios para realizar trámites y recibir atención. Señaló que existe una estructura que necesita modernizarse y cambiar su forma de relacionarse con la población.



Para Ihlenfeld, el resultado electoral refleja que hay otra manera de construir representación. Destacó el trabajo realizado durante cinco años por José Pereyra, quien recorrió el país y mantuvo contacto directo con empresarios y trabajadores, una tarea que permitió articular una alternativa electoral.



“Hay que ganarse la representación, estar, recorrer el país, caminarlo y estar de alguna manera en sintonía con los problemas reales”, sostuvo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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