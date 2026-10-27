Conmemoraron un nuevo aniversario del Batallón de Ingenieros de Combate Nº4

El Batallón de Ingenieros de Combate Nº4 celebró un nuevo aniversario este martes 27. El acto protocolar contó con la presencia de altas autoridades militares, entre ellas el comandante de la División de Ejército IV, general José Luis Casatroja, y el jefe del Batallón, teniente coronel Juan Sbarra.



En rueda de prensa, ambos hicieron hincapié en que la identidad de esta unidad trasciende lo estrictamente militar. El teniente coronel Juan Sbarra remarcó que el apoyo al desarrollo social y la asistencia comunitaria forman parte de la esencia del batallón desde sus orígenes.



“El batallón desde su inicio ha trabajado en apoyo a la sociedad y es parte integral de la función apoyar el desarrollo, el arma de Ingenieros es especialmente apta para ese tipo de tareas. El personal conoce esa realidad y sabe que tenemos que brindar ese apoyo y mantenernos incluidos dentro de la sociedad de la cual somos parte”, afirmó.



Por su parte, el general José Luis Casatroja subrayó la relevancia de mantener los “valores y tradiciones” del Ejército, destacando el impacto territorial que posee la presencia de ingenieros militares en un departamento de alta dinámica como Maldonado.



Casatroja también recordó sus inicios profesionales en esta misma unidad. “Fue mi primera unidad, llegué aquí como alférez en el año 1993, por lo que conozco bien la tarea del batallón y se la importancia que tiene para el departamento”.



“Desde aquel entonces hasta ahora, incluso desde antes, ya estaba presente el batallón colaborando con la ciudadanía y sobre todo con los fernandinos”, enfatizó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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