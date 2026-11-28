La ola de hurtos de medidores de agua en el departamento sumó un nuevo episodio en las últimas horas. En esta oportunidad, delincuentes sustrajeron el contador perteneciente al Aero Club Punta del Este, ubicado sobre la avenida Aparicio Saravia, frente a la entrada del Parque El Jagüel.



El hecho ocurrió durante la jornada de este viernes 27. Sin embargo, los responsables de la institución advirtieron la maniobra en la mañana de este sábado, cuando detectaron la falta de suministro de agua en las instalaciones.



Al acudir a verificar el estado de la conexión, confirmaron que el dispositivo había desaparecido. Según señaló una fuente vinculada al lugar, el medidor "literalmente fue arrancado del nicho contenedor".



Días atrás, el director de OSE-UGD Maldonado Jesús Bentancur había revelado a FM GENTE que en apenas una semana - a finales de octubre - se registraron 38 robos de contadores en el departamento.

Firma editorial: Redacción FM GENTE