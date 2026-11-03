“Cuando la gente se queja tiene razón” y “con los pozos no hemos podido llegar”, dijo intendente de Maldonado

En el marco del lanzamiento de las Jornadas Carolinas en San Carlos realizado este martes, el intendente de Maldonado Miguel Abella fue consultado sobre diferentes reclamos vecinales.



En declaraciones a FM GENTE, el jerarca validó las quejas de los vecinos respecto a los retrasos en las tareas de bacheo. “Cuando la gente se queja tiene razón porque con el bacheo no hemos podido. Yo no soy de esconderme ni de decir que no tiene razón”.



“Hemos avanzado un montón con la luminaria, pero tú tapas la luminaria y lo único que te salen a decir es: 'bueno, ahora se ven mejor los pozos'. Y bueno, sí, se ven mejor los pozos, con los pozos no hemos podido llegar. Es la realidad”, admitió.



Pese a esto, el jerarca afirmó que “hay tiempo para lo que uno planificó”. “Uno está tranquilo porque sabe que va a cumplir, entonces yo no tengo apuro, y cuando me dicen algo lo reconozco cuando tienen razón”, enfatizó.



RECLAMOS POR INUNDACIONES



El jerarca también fue consultado sobre las reiteradas inundaciones causadas por las lluvias en El Tesoro, una problemática que los vecinos de esa localidad habían denunciado previamente a FM GENTE.



El intendente anunció que los vecinos mantendrán este martes una reunión con el director de obra para evaluar esta problemática. Asimismo atribuyó el problema al crecimiento demográfico de los últimos 30 años, señalando que la zona - una planicie que se extiende desde Juana de América hacia el arroyo - solía ser un bañado que se ha ido rellenando y edificando.



“Tenemos que tratar de trabajar de alguna manera con esa agua que viene de distintas cañadas, a ver cómo logramos conducirlas para que llegue al arroyo o trabajar con ellas para ordenarlas”, puntualizó.



Los residentes también afirmaron en su denuncia que la situación empeoró tras la construcción de un barrio privado lindero. Sobre esto, el jerarca indicó que al evaluar nuevos fraccionamientos ya no se analiza el proyecto de forma aislada, sino que se estudia el impacto en todo el entorno y la futura proyección de servicios y desagües pluviales.



“Yo he pedido en claro que, cuando se presenta un fraccionamiento, hay que mirar todo lo que está alrededor y saber qué es lo que va a pasar con lo que viene. Hay una mirada distinta, porque hoy no se mira solamente lo que se presenta sino que se está tratando de mirar el entorno completo de la zona donde se va a desarrollar”, enfatizó.



PRIORIDAD DE GESTIÓN



Abella ratificó el compromiso asumido durante su campaña electoral y aseguró que la prioridad absoluta de su gestión es intervenir en las zonas donde los vecinos sufren las consecuencias de los problemas pluviales.



Según afirmó el jerarca, estas acciones comenzaron a ejecutarse desde el primer día de su mandato. “Es lo que arranqué a hacer de entrada, arrancamos en Villa Hípica, estamos haciendo 77 cuadras, en La Milagrosa hay casi 15 cuadras, estamos con tres intervenciones en este momento”.



En el Balneario Buenos Aires se realiza una intervención de urgencia debido a las complejidades del agua, donde ya se trabaja en el pluvial más grande de la zona. Asimismo, señaló el jerarca, el resto de las obras proyectadas ya se encuentran en proceso de licitación.



“Vamos a trabajar en los barrios que es lo que hace falta, tenemos un debe grande que no acompañó el crecimiento, entonces vamos a tratar de darle orden a eso”, añadió.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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