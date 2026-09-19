Cuatro meses de prisión para un hombre que robó un depósito y se llevó 3.000 dólares en herramientas y cableado

La denuncia del robo fue radicada por la encargada de un depósito comercial ubicado en la Av. Batlle y Ordóñez, el pasado 15 de setiembre.



La denunciante se presentó en la Seccional Primera de Maldonado y declaró a la Policía que un vecino la alertó sobre el hurto. El testigo vio que un individuo trepó el muro del depósito y se retiró con objetos, informó Jefatura a FM GENTE.



La trabajadora se dirigió al lugar y constató daños en una ventana y el robo de diversas herramientas, un aire acondicionado y cableado de la instalación eléctrica. Estimó los daños provocados en unos 3.000 dólares.



Efectivos del área de Investigaciones de la Zona Operacional II, realizaron las averiguaciones pertinentes, logrando establecer que el autor del hurto era Gastón Enrique Brañas Ferrari, de 30 años y poseedor de antecedentes penales.



El 17 de setiembre en horas de la noche, policías del PADO de Zona Operacional II realizaban un operativo de prevención de delitos en el barrio Rivera cuando identificaron y detuvieron al requerido.



Al día siguiente, Brañas Ferrari fue condenado en el Juzgado Letrado de 4° Turno como autor de un hurto y penado con cuatro meses de prisión efectiva.

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