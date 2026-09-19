Vecinos de La Capuera se movilizarán en protesta por el presunto retiro de la ambulancia de ASSE

Vecinos de La Capuera convocan a una movilización ante “el inminente retiro de la ambulancia de ASSE” de esa localidad, según se desprende de un afiche difundido en la zona.



“La comunidad de La Capuera se une para defender este servicio esencial, que salva vidas y garantiza el acceso a la salud de todos los vecinos”, explicaron en el comunicado.



En las últimas horas trascendió el posible traslado de la Base 301 del SAME 105 -que actualmente opera en La Capuera - hacia la ciudad de Pan de Azúcar. Esta base de emergencias fue inaugurada en junio de 2021 tras años de intensos reclamos y movilizaciones de los propios vecinos. En la actualidad, este servicio cubre las urgencias de una población que ronda los 10.000 habitantes.



Por este posible traslado, el diputado del Partido Nacional por Maldonado, Dr. Federico Casaretto, presentó este viernes un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a ASSE con el objetivo de esclarecer la situación.



Casaretto argumentó que recibió reiteradas inquietudes por parte de vecinos y del propio personal médico respecto a presuntas deficiencias edilicias, falta de mantenimiento e inseguridad en el lugar.





Foto: Cuenta X de Casaretto

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