Imputaron a una joven de 23 años que intentó ingresar marihuana en cárcel Las Rosas

Una mujer de 23 años, sin antecedentes penales, fue formalizada tras comprobarse que envió una encomienda que contenía marihuana a un recluso de Las Rosas.



El hecho ocurrió el pasado 25 de junio. El personal del establecimiento detectó anomalías en el paquete y al realizar una inspección minuciosa hallaron una botella de plástico que ocultaba en su interior tres envoltorios camuflados. Tras los análisis correspondientes, se confirmó que la sustancia vegetal incautada era marihuana, con un peso de 115 gramos.



La investigación del caso fue asumida por la Brigada Departamental Antidrogas. Mediante el rastreo del envío, los agentes lograron identificar y localizar a la remitente del paquete.



Por su parte, la Fiscalía Letrada de 4° Turno dispuso una serie de diligencias que culminaron con la citación de la implicada a la sede fiscal el pasado 18 de setiembre.



Finalmente, esa misma jornada, en el Juzgado Letrado de 11° Turno, fue formalizada por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancias estupefacientes en grado de tentativa, en calidad de autora. Como medida cautelar se le impuso el arresto domiciliario total con colocación de tobillera por un plazo de 180 días.

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