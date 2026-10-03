Cuidacoches que apuñaló a otro en la terminal de Punta del Este fue condenado sin prisión

Como lo informó FM GENTE, dos cuidacoches protagonizaron un episodio violento en la Terminal de Ómnibus de Punta del Este, este viernes de mañana sobre las 08:40 horas.



Uno de ellos, de 48 años, que opera en las inmediaciones de esa terminal, fue apuñalado por otro cuidacoches, de 32 años. Según declaraciones de la propia víctima a los efectivos policiales, el agresor se le acercó luego de haber mantenido un altercado previo y comenzó a atacarlo.



El agresor fue detenido momentos después del hecho. El hombre, identificado con las iniciales J.A.P.R., aún conservaba el arma blanca que había utilizado para el ataque. En tanto la víctima, que recibió cinco puñaladas en el tórax, fue trasladada a un centro de salud.



J.A.P.R., sin antecedentes penales, fue condenado por un delito de lesiones personales especialmente agravado a seis meses de régimen de libertad a prueba. Deberá prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de Dinama, entre otras obligaciones.

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