Dejaron a una cuadra sin luz por robar cableado del tendido eléctrico, pero fueron detenidos infraganti

Policías de URPM de la Zona Operacional II detuvieron a dos hombres que transportaban varios metros de cable del tendido eléctrico público y herramientas de corte, el pasado 30 de setiembre sobre las 23:30 horas.



El procedimiento se desencadenó cuando el móvil policial que patrullaba la avenida Perimetral advirtió que, a la altura de Alberto Caracara, la vía pública se encontraba completamente a oscuras. Al aproximarse para investigar, los funcionarios divisaron a dos sujetos en actitud sospechosa, informó Jefatura a FM GENTE.



Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron deshacerse de varios bultos que cargaban y comenzaron a alejarse a pie rápidamente del lugar. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlos a los pocos metros. Los individuos fueron identificados como S.P.P., de 27 años, y J.S.S.G., de 30 años, ambos poseedores de antecedentes.



Tras ser detenidos, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía y finalmente, comparecieron ante la Justicia. Tras la audiencia judicial, S.P.P. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado en grado de tentativa, recibiendo una pena de ocho meses de régimen de libertad a prueba. Mientras que J.S.S.G. fue formalizado por la presunta comisión del mismo delito y cumple como medida cautelar arresto domiciliario total por 180 días.

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