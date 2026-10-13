Darío Giordano negó las acusaciones de violencia de Valentín Yankelevich y pidió hablar del conflicto en privado

Un día después de que Valentín Yankelevich hiciera públicas graves acusaciones sobre su infancia y denunciara episodios de violencia física y emocional por parte de su padre, Darío Giordano decidió responder.



El productor y viudo de Romina Yan negó haber golpeado a sus hijos y sostuvo que nunca existieron situaciones de violencia dentro de la familia, aunque admitió que el período posterior a la muerte de la actriz estuvo marcado por un dolor profundo y conflictos difíciles de atravesar.



“La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía”, expresó Giordano en su comunicado, en el que recordó que tras el fallecimiento de su esposa debió asumir el cuidado de sus tres hijos en medio del duelo.



“Rechazo las acusaciones de violencia”



El punto más contundente del descargo estuvo dirigido a las acusaciones formuladas por Valentín.



“Rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, afirmó.



Sin embargo, Giordano evitó confrontar directamente con su hijo y reconoció que pudo haber fallado en la forma de acompañarlo.



“Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”, señaló.



También dejó en claro que no pretende responder punto por punto en los medios ni exponer más detalles de la intimidad familiar.



“No pretendo ganar una discusión pública”, sostuvo, y expresó su deseo de que algún día puedan conversar “sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros”.



El trasfondo familiar



Giordano también hizo referencia a los conflictos que surgieron con la familia materna de sus hijos después de la muerte de Romina Yan.



Sin nombrar directamente a Gustavo Yankelevich ni a Cris Morena, lanzó una frase que fue leída como una alusión a ambos: “Los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado”.



Actualmente, Valentín y Franco viven desde 2015 con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. Azul, la tercera hija de Romina Yan y Giordano, permaneció junto a su padre hasta el año pasado, cuando se trasladó a Estados Unidos para estudiar.



Giordano reconstruyó su vida junto a Miren Algarañás, con quien tiene otro hijo, Dante.



Qué había denunciado Valentín



El conflicto estalló públicamente luego de que Valentín Yankelevich relatara en una entrevista con Infobae que comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre cuando tenía entre nueve y diez años.



Según su testimonio, también su hermano Franco habría atravesado situaciones similares.



Valentín describió su casa como “un infierno” y relató episodios en los que, según dijo, su padre lo agarraba del pelo, lo golpeaba y lo encerraba en su habitación.



También aseguró que, en algunas ocasiones, pasaba varias horas sin comer y que la comida le era dejada fría en el piso.



“Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”, afirmó.



Dos versiones enfrentadas de una misma historia familiar



La respuesta de Giordano abre ahora un fuerte contraste entre dos relatos sobre lo ocurrido después de la muerte de Romina Yan.



Por un lado, Valentín sostiene que vivió episodios de violencia que marcaron su infancia. Por otro, su padre niega esas acusaciones, aunque admite que el dolor y el duelo pudieron haber afectado su capacidad para acompañar a sus hijos.



Giordano cerró su mensaje reafirmando su vínculo con ellos: “Soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”.

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