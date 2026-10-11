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Infancia, Valentin, Argentina
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14:25

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, reveló que sufrió maltratos durante su infancia

El joven de 23 años denunció haber sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre tras la muerte de su madre en 2010. También relató que su hermano fue víctima de violencia.

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En una entrevista concedida a Infobae y publicada este domingo, Valentín Yankelevich denunció haber sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre, Darío Giordano, cuando tenía entre 9 y 10 años.

El joven aseguró que su hermano Franco también fue víctima de maltratos y relató que su abuelo, el productor Gustavo Yankelevich, fue quien los ayudó a salir de esa situación.

Según contó al medio argentino, ambos hermanos atravesaron un proceso judicial que culminó con su traslado al hogar de su abuelo.

Valentín explicó que decidió hablar públicamente después de tantos años para compartir su experiencia y generar conciencia sobre la importancia de escuchar a los niños que denuncian situaciones de violencia.

Tras conocerse la entrevista, Gustavo Yankelevich expresó públicamente su apoyo a sus nietos a través de Instagram, donde compartió una fotografía junto a Valentín y Franco. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor.






(Foto: captura entrevista Infobae)
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