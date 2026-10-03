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14:12

La defensa del título comenzó con un empate para Maldonado Sub-20 en la Copa de Selecciones de OFI

La selección de Maldonado inició la defensa del título en la Copa Nacional de Selecciones de OFI 2026 con un empate sin goles frente a Zona Oeste, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Minas.

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El equipo fernandino igualó 0-0 en su debut por la Serie E, sumando así su primer punto en el certamen.

La actividad continuará este sábado, cuando Maldonado enfrente a Canelones Interior desde las 20:00 horas, nuevamente en el Estadio Juan Antonio Lavalleja.

Todos los encuentros de la serie se disputan en ese escenario.

El calendario tendrá una nueva presentación el domingo, cuando Maldonado se mida ante la selección de Lavalleja, cerrando así un fin de semana de intensa actividad para el vigente campeón.

Tras el empate en el debut, el conjunto fernandino buscará sumar resultados positivos en sus próximos compromisos para avanzar en el torneo y mantener vigente el objetivo de defender la corona obtenida en la pasada edición.
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