Una madre de la Escuela 79 denunció en diálogo con FM GENTE una situación que generó preocupación entre las familias del centro educativo: un alumno ingirió una pastilla de veneno para ratas dentro de la escuela.



Según relató, las maestras habían advertido sobre la presencia de roedores y solicitado una fumigación. Sin embargo, aseguró que desde la Inspección y la dirección de la escuela les respondieron que "no había plata" y que colocarían veneno para los ratones.



La mujer señaló que las docentes también habían advertido sobre los riesgos de esa medida.



"Son niños que no todos tienen la capacidad de entender lo que se les explica, qué se puede tocar y qué no", expresó.



Este martes, uno de los alumnos del aula de TEA ingirió una pastilla de veneno para ratas.



"En estos momentos no sé cómo está el niño, no sé qué pasó, pero creo que esto es muy importante que se sepa", manifestó la madre.



Cuestionó la respuesta recibida ante el pedido de fumigación y sostuvo que "Primaria no puede dar la respuesta de que no hay plata para fumigación".

Firma editorial: Redacción FM GENTE