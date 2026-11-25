En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE, el director de UGD-OSE, Jesús Bentancur, reveló que durante el fin de semana previo al 2 de noviembre fueron robados 38 contadores de agua en Maldonado.



“Nos robaron en ese fin de semana 38 contadores, 38 familias que se quedaron sin agua”, expresó el jerarca al referirse a la situación que debió afrontar el organismo.



El hecho se suma a las dificultades que enfrenta OSE para responder a los reclamos de los usuarios. Bentancur señaló que Maldonado cuenta con 273 funcionarios para atender aproximadamente 100.000 conexiones de agua y 52.000 de saneamiento.



En cuanto a la capacidad de respuesta, explicó que el organismo dispone de tres cuadrillas para atender las roturas y los problemas que se presentan en la red. Sin embargo, durante las guardias puede ocurrir que quede solamente una cuadrilla disponible para cubrir los reclamos.



Bentancur reconoció que los vecinos tienen razón cuando reclaman por las demoras en las reparaciones y en la restitución del servicio. No obstante, señaló que la cantidad de personal disponible dificulta atender todos los casos al mismo tiempo.



También destacó el esfuerzo que realizan los trabajadores, que muchas veces deben salir a reparar roturas durante la madrugada y trabajar bajo lluvia, frío o temperaturas muy altas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE