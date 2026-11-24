La Fiscalía solicitó extender por 180 días las medidas cautelares que cumplen los tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, investigados por presuntas irregularidades vinculadas a delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público.



Las medidas vigentes establecen que los tres deben presentarse semanalmente y tienen prohibido salir del país. La solicitud busca que esas restricciones se mantengan mientras continúa el proceso judicial.



La prórroga fue solicitada en el marco de la acusación presentada recientemente por Fiscalía, que pidió penas de hasta seis años y seis meses de prisión para los exjerarcas.



En concreto, para José Luis Sánchez solicitó seis años y seis meses de penitenciaría; para Darwin Correa, seis años, y para Alexandro Infante, cuatro años. También pidió inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas económicas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE