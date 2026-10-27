Cipriani recibió el reconocimiento de Marca País y apuesta a “seguir profundizando su vínculo” con Uruguay

La agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI, otorgó a la firma Cipriani el licenciamiento de la Marca País, un sello de calidad para los productos y servicios que el país ofrece.



La distinción cuenta con el respaldo y la certificación de conformidad de LSQA, organismo encargado de auditar que la empresa cumple rigurosamente con los indicadores clave del programa. Entre los pilares evaluados destacan el liderazgo y la gestión corporativa, las prácticas de sostenibilidad, el origen y su sólida condición exportadora.



La firma italiana cuenta con dos proyectos en Maldonado: Cipriani Resort, Residences & Casino, lujoso complejo en construcción, y Locanda, una propuesta en La Barra que reúne hospitalidad, gastronomía, bienestar y contacto con la naturaleza.



A través de un comunicado, la empresa agradeció el reconocimiento de Uruguay XXI: “Lo recibe como una expresión de confianza y como un compromiso de seguir construyendo una propuesta a la altura de los valores que Uruguay proyecta al mundo. La distinción pone en valor el trabajo detrás de la experiencia de hospitalidad: los procesos, la atención al detalle y una cultura de servicio que busca la excelencia en cada encuentro”.



El escrito también señala que la firma Cipriani “encuentra en Uruguay un terreno fértil para crecer, en afinidad con la calidez de su gente, el valor de la confianza y una forma de recibir que combina cercanía, discreción y autenticidad”.



“Cipriani recibe esta distinción con la vocación de seguir profundizando su vínculo con Uruguay: formar equipos que hagan propios sus estándares de servicio, cultivar relaciones de largo plazo y crear experiencias que permitan descubrir el país desde su mejor expresión”, finaliza el comunicado.





Foto: enviada a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE