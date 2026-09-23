Dejó el auto sin trancar con las llaves adentro, el ladrón se dio cuenta y le utilizó la tarjeta de crédito

Un delincuente logró sustraer tarjetas bancarias de un auto estacionado en las inmediaciones de la parada 32 de Playa Brava, luego de que el propietario dejara las llaves ocultas en el interior del vehículo.



Al regresar, el hombre encontró todo aparentemente en orden, hasta que comenzó a recibir avisos correspondientes al uso de su tarjeta de crédito. Alguien había realizado compras en un local gastronómico y en una farmacia.



Posteriormente, el damnificado también constató el faltante de otros efectos del interior del automóvil, entre ellos, un par de lentes de sol. Valuó la pérdida en un total de $32.000.



Efectivos de la Seccional 14 de San Rafael se hicieron cargo de la investigación y lograron establecer la identidad del autor, un hombre de 39 años y de iniciales M.D.R.M., pero no fue hasta el pasado 21 de setiembre que el requerido fue detenido.



Se presentó por sus propios medios en la Seccional 1ª de Canelones y fue trasladado a Maldonado.



Al día siguiente, el 22 de setiembre, fue condenado como autor de dos delitos de fraude informático. Deberá cumplir seis meses de libertad a prueba con determinadas obligaciones como someterse a la vigilancia de Dinama, presentarse en una seccional policial y prestar servicios comunitarios.

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