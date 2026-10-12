Delincuente condenado por varios robos cometidos en San Carlos, Pueblo Obrero y Piriápolis

El condenado, Cristhian Alexander Salaberry Suárez, poseedor de varios antecedentes penales, fue detenido el pasado jueves 8 de octubre por efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Zona Operacional III, mientras caminaba por la calle Ceberio, en San Carlos.



La investigación comenzó luego de que el responsable de un comercio ubicado en la calle Ejido denunciara que, durante la mañana del 8 de octubre, un individuo había ingresado al local y sustraído un perfume de las góndolas.



A partir del análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona, los investigadores identificaron al ahora condenado como presunto autor del hecho. Además, lo vinculaban con otros cuatro hurtos registrados entre setiembre y octubre.



Los hechos investigados ocurrieron el 7 de setiembre en un comercio de Pueblo Obrero, el 2 octubre e en un supermercado del barrio Asturias de San Carlos, el 4 del mismo mes en una vivienda de la calle Carlos Reyles y finalmente este pasado jueves 8 en el supermercado del barrio Asturias.



Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía Letrada de 1.º Turno de Maldonado solicitó la detención del hombre. Luego de declarar ante el fiscal el 9 de octubre, fue conducido al Juzgado Letrado de 4.º Turno de Maldonado.



Finalizada la audiencia judicial, se dispuso su condena como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado, a 18 meses de prisión.

Volver atrás