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INBA, poni, herido, quebrado, las cooperativas,
Interés General
17:00

Denuncian que un poni permanece herido desde el viernes y no han logrado que lo asistan

Un vecino informó la situación al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), a la Intendencia y la Policía.

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Un poni se encuentra con su pata derecha herida – presuntamente quebrada – desde el viernes pasado, denunció en FM GENTE un vecino de barrio Las Cooperativas.

“Frente a mi casa hay un poni desde el viernes, el sábado apareció acostado y no se ha levantado más”, y puntualizó que el predio en el que se encuentra el animal es lindero a barrio Biarritz y Cañada Aparicio.

Jorge relató que alimenta al animal y que denunció la situación ante varias instituciones. “He llamado a cuanto lugar hay y no me dan respuestas”.

“Llamé a la Intendencia y me dijo que llamara al INBA. Llamé a ese lugar de Montevideo y me derivan a otros números y nunca me dan bola”, reclamó. También señaló que se comunicó con la policía y funcionarios concurrieron ayer al sitio “pero no les corresponde”.

“Que alguien se ponga la mano en el corazón”, pidió el hombre manifestando que llamó a esta emisora ante la falta de respuestas.


Foto enviada a FM GENTE
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