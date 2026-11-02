Deportivo Maldonado empató con Albion y quedó a dos puntos de Peñarol en la Tabla Anual

El conjunto fernandino igualó 0 a 0 ante Albion en el estadio Luis Franzini y dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder de la Tabla Anual. A falta de seis puntos por disputar, Peñarol encabeza las posiciones con 65 unidades, seguido por Deportivo Maldonado con 63 puntos Torque con 62 y Nacional con 61.



El conjunto verde y rojo generó oportunidades para abrir el marcador, pero se encontró con una destacada actuación de Santiago Silva, arquero de Albion, quien fue una de las grandes figuras del partido.



Adriano Freitas resultó determinante para Deportivo Maldonado, respondiendo ante las llegadas del conjunto decano del fútbol uruguayo y evitando que el equipo local se pusiera en ventaja.



El encuentro se caracterizó por las intenciones ofensivas de ambos equipos, que buscaron constantemente el arco rival. Sin embargo, la falta de eficacia en la definición y las intervenciones de los guardametas impidieron que se modificara el marcador.



Cuando restan apenas seis puntos por disputar, la definición de la Tabla Anual permanece abierta, con tres equipos separados por cuatro unidades y un cierre de temporada que promete ser apasionante.



Foto: MaldonadoSad

Firma editorial: Redacción FM GENTE