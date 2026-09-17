Deportivo Maldonado goleó a Wanderers por Copa Uruguay, pero perdió los puntos en los escritorios

Deportivo Maldonado había goleado 4-1 a Wanderers por la Copa AUF Uruguay y conseguido la clasificación a octavos de final dentro de la cancha.



Sin embargo, el resultado fue modificado tras un fallo de la organización. Wanderers ganó los puntos en los escritorios y el partido pasó a figurar 1-0 a favor del equipo bohemio.



La decisión se tomó debido a la inclusión por parte de Deportivo Maldonado de jugadores mayores de 18 años que no tenían contrato registrado ante la Asociación Uruguaya de Fútbol.



El fallo es inapelable, según lo establecido en el artículo 19.



El partido había terminado 4-1 a favor de Deportivo Maldonado. Álvaro Araújo marcó a los 2 minutos, mientras que Joaquín Fernández aumentó la ventaja a los 42’. En el segundo tiempo, Bruno Centeno puso el 3-0 a los 81’, Antonio Caballero descontó para Wanderers a los 87’ y Sebastián Tormo cerró el partido a los 92’.



Deportivo Maldonado continúa en competencia y el próximo 23 de setiembre enfrentará a Cerro.

Volver atrás