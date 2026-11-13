Desde drones para identificar las rutas de escape de delincuentes a cursos para personas privadas de libertad: conocé cuáles son las iniciativas de Maldonado Seguro

La agrupación Maldonado Seguro lleva adelante distintas iniciativas vinculadas a la seguridad, la convivencia y la reinserción social. Entre ellas, concretó la compra de una camioneta para la Jefatura de Policía, gestiona la incorporación de drones para apoyar el trabajo policial y prepara talleres de capacitación para personas privadas de libertad en la cárcel de Las Rosas.



En diálogo con FM GENTE, Rubén Pereira, integrante de la agrupación, explicó que Maldonado Seguro está integrado por una comisión de 20 personas y cuenta con 1.293 afiliados. Señaló que trabajan con profesionales, comerciantes y vecinos del departamento, y que se definen como una organización apolítica y sin fines de lucro.



Uno de los proyectos que ya concretaron fue la compra de una camioneta Hyundai H1 para la Jefatura de Policía de Maldonado ante la necesidad de contar con un vehículo de esas características para realizar traslados.



La agrupación consiguió los fondos mediante el aporte de inversores y donantes. Actualmente esperan completar los trámites para entregarla a la Jefatura.



Además, trabajan para conseguir drones que puedan colaborar con las tareas policiales. La propuesta es que estos dispositivos cuenten con herramientas de inteligencia artificial que permitan analizar posibles rutas de escape ante un delito y aportar información a los efectivos



Otra de las iniciativas apunta a brindar capacitación a las personas privadas de libertad para facilitar sus posibilidades de conseguir trabajo una vez que recuperen la libertad.



Pereira contó que mantienen conversaciones con el director de la cárcel de Las Rosas para desarrollar talleres de sanitaria, panadería y confitería dentro del establecimiento.



La agrupación también sigue de cerca la situación de las personas que viven en la calle y las alternativas que se preparan de cara a la temporada de verano.



En ese sentido, se refirió a una chacra de 11 hectáreas que podría destinarse a un plan piloto de reinserción laboral. La iniciativa busca ofrecerles a esas personas la posibilidad de trabajar, generar sus propios ingresos y recuperar hábitos laborales.



El proyecto se vincula con las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia de Maldonado. La agrupación manifestó su disposición a colaborar para que la propuesta pueda concretarse.



Por otra parte, Pereira planteó la necesidad de instalar más baños químicos en las calles y espacios públicos de Maldonado.



Explicó que han recibido denuncias por personas que realizan sus necesidades en la vía pública y consideró que es necesario contar con instalaciones adecuadas para evitar esas situaciones.



Señaló que el problema requiere una respuesta que contemple distintas realidades, entre ellas las de personas con problemas de salud, adicciones o dificultades psiquiátricas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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