Un uruguayo fue baleado en un tiroteo en pleno centro de Washington: el atacante mató a una persona y luego se suicidó

Un uruguayo resultó herido de bala durante un tiroteo ocurrido este jueves en Washington, Estados Unidos. Se trata de Gonzalo Lorenzo, quien fue una de las cuatro personas alcanzadas por los disparos del atacante.



Según informó la Policía, el episodio comenzó en un gimnasio ubicado en el barrio de Logan Circle, donde el agresor, identificado como Matt Lambert, de 55 años, mató a tiros al administrador del edificio en el que tenía un apartamento.



Luego se atrincheró en su vivienda, ubicada en el séptimo piso, y disparó desde el balcón contra las personas que se encontraban en la calle. Dos hombres y dos mujeres resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud.



Uno de los heridos se encontraba en estado crítico, mientras que los otros tres presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.



El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó que el atacante mantenía un conflicto con la asociación de propietarios del edificio por problemas de mantenimiento. Incluso había iniciado acciones legales por esa situación.



Tras intercambiar disparos con la Policía desde el interior de su apartamento, Lambert se suicidó. Fue encontrado sin vida en el lugar. Durante el episodio también se registró un incendio, luego de que el hombre dañara una tubería de gas.



El tiroteo ocurrió durante la hora pico de la mañana y provocó el cierre de varias calles, además de la evacuación de residentes de la zona. La Casa Blanca fue informada sobre lo sucedido.

Firma editorial: Redacción FM GENTE