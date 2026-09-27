Desde el 1º de octubre se podrán solicitar permisos para la venta ambulante en las playas

Quienes quieran trabajar como vendedores ambulantes en las playas de Maldonado durante la temporada 2026-2027 podrán inscribirse desde el 1º hasta el 30 de octubre.



El trámite se realiza en la oficina de Higiene y Bromatología de la Intendencia de Maldonado, ubicada en la planta baja A del Edificio Comunal, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 14:30 horas.



El permiso tiene un costo de $1.558, que deberá abonarse al momento de realizar la inscripción.



Para anotarse es necesario ser mayor de 18 años y presentar cédula de identidad, dos fotos carné, carné de salud, credencial cívica de Maldonado, un recibo de UTE, OSE o Antel a nombre del solicitante y certificado de buena conducta.



En caso de vender alimentos autorizados, también se deberá presentar el carné de manipulación de alimentos y la constancia de habilitación del lugar de procedencia de los productos.

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