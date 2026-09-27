Quiso higienizarse gratis, volvió por más y terminó preso: robó artículos de higiene personal y fue condenado

El caso comenzó el 20 de agosto, cuando una mujer denunció que un hombre había ingresado a un comercio de calle Islas Canarias y se había llevado artículos de higiene personal por unos $2.000.



La Policía inició una investigación y logró identificar al hombre, de 27 años y con antecedentes.



Durante la investigación se estableció que también había sido señalado por otros tres hurtos en San Carlos. El 31 de agosto volvió al mismo comercio; el 3 de setiembre se llevó bebidas alcohólicas de otro local y el 5 de setiembre robó alimentos de un comercio de calle Elías Devicenzi.



La Fiscalía pidió su detención y finalmente fue ubicado el 25 de setiembre durante un operativo de control en la zona del asentamiento Brisas del Monte.



Luego de las actuaciones correspondientes, la Justicia lo condenó el 26 de setiembre como responsable de los cuatro hurtos y le impuso una pena de 10 meses de prisión.

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