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Condenada, mujer, prisión
Policiales y Judiciales
14:08

La atraparon robando y descubrieron que ya había hurtado tres veces más en el mismo comercio; marchó a prisión

La mujer, de 27 años, fue detenida este sábado luego de ser sorprendida mientras escondía objetos entre sus prendas. Ya era investigada por otros hechos ocurridos en el mismo comercio y terminó condenada por cuatro hurtos, uno de ellos en grado de tentativa.

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El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado 26 de setiembre, cuando la Policía recibió un llamado por un hurto que estaba ocurriendo en un comercio ubicado sobre Wilson Ferreira Aldunate.

Al llegar al lugar, los funcionarios hablaron con la víctima, quien contó que una mujer había ingresado al comercio y estaba escondiendo distintos objetos entre sus prendas.

Con la descripción aportada, la Policía logró ubicarla e interceptarla en las inmediaciones. La mujer fue identificada como Penélope Yacqueline De Souza Da Rosa, de 27 años, y fue trasladada a una dependencia policial.

Durante las actuaciones se estableció que la misma mujer ya era investigada por otros hurtos en ese comercio. Además, el viernes 25 de setiembre había intentado llevarse artículos de cosmética, pero fue interceptada por personal del local antes de concretarlo.

La Fiscalía tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes. Luego, la Justicia condenó a la mujer como responsable de cuatro delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, a cumplir la pena de 8 meses de prisión.
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