Intensa granizada en el norte del país: ¿Cómo estará el tiempo en Maldonado durante las próximas horas? Esto dice Inumet

Durante las próximas horas, el tiempo continuará inestable en Maldonado, de acuerdo con el pronóstico de Inumet.



Para este lunes 28 se espera una jornada con cielo nuboso y cubierto, chaparrones y mejoras temporarias, además de neblinas. La temperatura estará entre los 12 °C y los 20 °C.



El viento soplará del noreste y este a una velocidad de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y noche se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con viento del sector este y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.



El martes 29 será una jornada aún más inestable. Inumet prevé cielo cubierto, precipitaciones y tormentas durante la mañana, junto con neblinas y bancos de niebla. La mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 22 °C.



Durante la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras hacia el final de la jornada. Además, se prevé un aumento del viento, con rachas de entre 50 y 60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras.



Para el miércoles 30, en tanto, Inumet no prevé lluvias. La temperatura estará entre los 8 °C y los 18 °C.

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