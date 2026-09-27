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Montevideo, siniestro, niño, 1 año
Policiales y Judiciales
17:00

Tragedia en Montevideo: un niño de un año murió tras un siniestro entre una moto y un auto

El menor viajaba como acompañante en la moto. Fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció horas después.

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Un niño de un año murió este sábado luego de un siniestro de tránsito ocurrido en bulevar Aparicio Saravia y Jorge Isaacs, en el límite entre los barrios Piedras Blancas y Marconi, en Montevideo.

El menor viajaba como acompañante en una moto que chocó contra un auto. Tras el siniestro, las personas involucradas fueron trasladadas en vehículos particulares a un centro asistencial.

El conductor del auto, de 44 años, y el conductor de la moto, de 19 años, también fueron asistidos.

El niño fue diagnosticado con politraumatismos graves y trasladado a otro centro de salud. Sin embargo, sobre las 20:00 horas se confirmó su fallecimiento.

La Policía y la Fiscalía continúan trabajando para determinar cómo ocurrió el siniestro. Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.
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