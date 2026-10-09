Se desplazaban en bicicleta con un aire acondicionado y los paró la policía; irán más de un año a prisión

Dos hombres circulaban en una bicicleta por calle Las Focas con un aire acondicionado a cuestas cuando fueron interceptados por policías de la Seccional Décima.



Los hombres fueron indagados por los agentes y no pudieron justificar la procedencia del electrodoméstico, señaló Jefatura en un comunicado, por lo que fueron derivados a una dependencia policial. En paralelo, el dueño del aire acondicionado radicó la denuncia correspondiente.



Al ser identificados, los agentes constataron que uno de ellos también había robado días atrás una billetera del interior de un vehículo estacionado en Punta del Este.



Tras comparecer ante la Justicia, Christian Javier Capilla Cristino fue condenado por dos delitos de hurto especialmente agravados a 16 meses de prisión. En tanto, Juan Paulo Arbelo Santana fue condenado por un hurto especialmente agravado a 13 meses de prisión.

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